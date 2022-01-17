İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sahte para kullanarak bir alışveriş sitesinden telefon aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, bin 150 lira değerinde sahte banknot ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ikinci el alışveriş uygulaması üzerinden vatandaşlarla iletişime geçip sattıkları telefonları sahte paralarla satın aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler geçen cuma günü belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte paralar kullanılarak alınan mağdurlara ait 2 cep telefonu, bin 150 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K, H.K, E.A, M.A, Ç.I gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.