İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı - Haberler
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İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı

İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sahte para kullanarak bir alışveriş sitesinden telefon aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, bin 150 lira değerinde sahte banknot ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sahte para kullanarak bir alışveriş sitesinden telefon aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, bin 150 lira değerinde sahte banknot ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ikinci el alışveriş uygulaması üzerinden vatandaşlarla iletişime geçip sattıkları telefonları sahte paralarla satın aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler geçen cuma günü belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte paralar kullanılarak alınan mağdurlara ait 2 cep telefonu, bin 150 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K, H.K, E.A, M.A, Ç.I gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı

İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı

İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı

İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı

İzmir'de sahte parayla telefon satın alan şüpheliler yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

İzmir Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Karşıyaka, Güncel, Haber

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