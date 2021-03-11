İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
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İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

11.03.2021 07:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 07:39
İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir AVM'den sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir AVM'den sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 zanlı gözaltına alındı.

Kazım Dirik Mahallesi 372 Sokak'taki bir AVM'de bulunan teknoloji mağazasına gelen 4 kişi, sahte dövizle cep telefonu almaya çalıştı.

Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, sahte 14 bin 300 avro ile sahte bin 500 dolar ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin diğer zanlıların nerede olduklarını bilmediklerini söylemesi üzerine, ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede zanlıların eşkalleri tespit edildi. AVM'nin otoparkında 33 CMD 43 plakalı bir araçtan şüphelenilmesi üzerine ekipler, aracın yanına giderek, kaçan 2 şüpheliyi ve araçta bulunan 2 kişiyi daha yakaladı.

Olayla ilgili Salih Ö, Umut Ö, İbrahim Ö, Nurullah G, Mücahit T. ve Mert T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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