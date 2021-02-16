İzmir'de sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi tutuklandı
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İzmir'de sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi tutuklandı

16.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:08
İzmir'de sahte parayla alışveriş yapan 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapan 2 zanlı tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri değerlendirilen S.H. (48) ile Z.E'yi (46) takibe aldı.

Alışveriş yaptıkları pazar yerinde yakalanan şüphelilerin esnafa verdiği paranın sahte olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 4 esnafa verdiği 100 liralık banknotlar ile üst aramasında bulunan 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halindeki 2 bin 600 lira sahte paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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