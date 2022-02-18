İzmir'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sahte parayla yakıt almaya çalıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Aramalarda seri numaraları aynı olan 34 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta 3 şüphelinin bulunduğu bir otomobilin Gaziemir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan sahte para ile akaryakıt almaya çalıştığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler aracı Semt Garajı önünde durdurdu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri ile otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda seri numaraları aynı olan 34 adet 100 TL'lik sahte banknot bulundu. Ayrıca, otomobilin yakıt depo kapağı bölümünde 24 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., B.B., B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.