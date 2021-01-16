İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi
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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi

16.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:32
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.

Yılbaşı akşamı yakınları tarafından sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve tedavisi yoğun bakımda süren N.K, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Dün alkol tükettikten sonra fenalaşarak aynı hastaneye getirilen E.İ de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

N.K. ve E.İ'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de sahte içkiden ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim 2020'den bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle ölen kişi sayısı 42'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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