İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın
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İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın

İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir depoya baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, 100 litre sahte etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir depoya baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, 100 litre sahte etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yedieylül Mahallesi'nde bulunan bir depoda sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 100 litre sahte etil alkol, 6 litre bandrolsüz kaçak viski, 1 adet etil alkol arıtma makinesi, 7 adet birer tonluk tank, 1 adet bir tonluk, 1 adet iki tonluk olmak üzere 2 adet su tankı, 500 adet 5 litrelik plastik bidon, 1 adet alkolmetre, 1 adet dalgıç pompa, 3 adet santrüfüj pompa ve 1 adet sıcak hava tabancası ele geçirildi.

Operasyonda olayla ilgili olduğu belirlenen bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(Ali İhsan Çiftçi - Yunus Emre Akbaba/İHA)

İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın
İzmir'de sahte içki üretim deposuna baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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