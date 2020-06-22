İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
22.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:56
İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde sahte içki imalathanelerine yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce belirlenen 3 ayrı adreste ve bir araçta yapılan aramada, 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, pet şişelerde 30 litre sahte votkanın yanı sıra çok sayıda şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA