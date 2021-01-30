İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlenen evde alıkonulduğu belirlenen kadın kurtarıldı
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İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlenen evde alıkonulduğu belirlenen kadın kurtarıldı

30.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:16
İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlenen evde alıkonulduğu belirlenen kadın kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde iki eve düzenlenen sahte içki operasyonunda, şiddet gördüğünü ve alıkonulduğunu belirten kadın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine sevk edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde iki eve düzenlenen sahte içki operasyonunda, şiddet gördüğünü ve alıkonulduğunu belirten kadın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine sevk edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesindeki 2 adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol, 54 litre sahte içki ile 200 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen bir evde bulunan ve arkadaşı tarafından alıkonularak şiddet gördüğünü söyleyen kadın da İl Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine götürüldü.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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