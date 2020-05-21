İzmir'de sahte içki operasyonu
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İzmir'de sahte içki operasyonu

Ödemiş ilçesindeki sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de sahte içki operasyonu
21.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:58

Ödemiş ilçesindeki sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YSE Köprüsü'ndeki uygulama noktasında S.D'nin kullandığı plakası belirtilmeyen bir aracı durdurdu.

Aracın bagajında bir miktar sahte içki ile 62 sahte barkot ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı, kaçak ürünlere el konuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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