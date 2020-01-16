İzmir'de sahte içki operasyonu

16.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:50

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 17 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve içki kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, Sütçüler Mahallesi'nde A.D'nin işlettiği markete operasyon düzenlendi.

Markette, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Cihazı (BÜİS) kullanılarak yapılan kontrolde, 17 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Market işletmecisi A.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA