İzmir'de sahte içki operasyonu
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İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 17 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

16.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:50
İzmir'de sahte içki operasyonu

'in ilçesinde 17 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

İl Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve içki kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, Mahallesi'nde A.D'nin işlettiği markete operasyon düzenlendi.

Markette, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Cihazı (BÜİS) kullanılarak yapılan kontrolde, 17 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Market işletmecisi A.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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