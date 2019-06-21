İzmir'de sahte içki "fabrikası" ortaya çıkarıldı

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de sahte içki üretilen bir depoya yapılan baskında tam otomatik makinelerle fabrika şartlarında üretim yapan tesis ortaya çıkarıldı, 5 ton kaçak içki ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bulunan bir depoda üretilen sahte içkinin dağıtım araçlarıyla piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlattı.

Depoyu ve sahte içkilerin taşındığı 2 aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, daha önce cam imalathanesi olarak kullanılan, kısa bir süre önce ise içki üretim tesisi olarak kullanılmaya başlanan depoya operasyon düzenledi.

Dolumun devam ettiği sırada yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı, 2,5 tonu şişelenmiş olmak üzere 5 ton sahte içki, 36 bin boş şişe, 135 bin kapak ve 6 bin 200 etiket ele geçirildi.

Turistik işletmeler için üretilmiş

Öte yandan baskın yapılan deponun adeta içki fabrikasına dönüştürüldüğü belirlendi.

Fabrikalarda kullanılan ve sensörlü olarak dolum yapan tam otomatik makinelerin kullanıldığı depoda aynı anda 8 şişenin dolumunu 5 saniyede yapan bir düzenek oluşturulduğu tespit edildi.

İçkilerin dağıtımı için özel bir şebeke oluşturulduğunu belirleyen ekipler, istihbarat çalışması sonucu depoda üretilen sahte içkilerin Ege Bölgesi'ndeki turistik işletmelere gönderilmek üzere hazırlandığını tespit etti.

Kaynak: AA