İzmir'de, sahte etil alkol imalatı yapan 7 şahsı yakalandı
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İzmir'de, sahte etil alkol imalatı yapan 7 şahsı yakalandı

29.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:46
İzmir'de, sahte etil alkol imalatı yapan 7 şahsı yakalandı

İzmir'de sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol sürdükleri tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'de sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol sürdükleri tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda sahte içki yapımında kullanılmak üzere dökme etil alkolü damıtarak gıda amaçlı kullanım için piyasaya sahte etil alkol süren şahıslar ve bu amaçla kullandıkları araçlar tespit etti. Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheliye ait üretim tesisi olarak kullanılan işyeri, 4 depo ve 4 araçta yapılan aramada 7 bin 250 litre denatüre dökme etil alkol, 3 bin 500 litre sahte etil alkol, 2 bin 230 adet 1 litrelik alkol bazlı temizleyici, 4 adet 10 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 5 bin litre kapasiteli plastik tank, 2 adet 500 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet bin litre kapasiteli distilasyon (damıtma -arıtma) makinası, 1 adet aktarım pompası, 5 adet hidrofor motoru, 2 adet soğutucu fan, 1 adet düzeneğe bağlı elektrik panosu, 6 bin 400 adet farklı ibarelerde sahte etil alkol etiketi, 3 bin 750 adet plastik bilyeli şişe kapağı, 3 bin adet plastik bidon kapağı, 405 adet Biotekno ibareli boş etil alkol şişesi, 805 adet etiketsiz 1 litrelik boş etil alkol şişesi, bin 100 adet etiketsiz 5 litrelik etil alkol bidonu, 1 adet alkometre, 100 adet ambalaj kolisi ele geçirildi. Olayla ilgili C.C., R.Y., M.D., S.B., C.C.Ç., K.E., ve A,Ç, yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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