İzmir'de sahte dolar operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
İzmir'de sahte 10 bin dolar ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de sahte 10 bin dolar ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılarda sahte 10 bin dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı