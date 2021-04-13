İzmir'de sahte dolar operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir'de sahte 10 bin dolar ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de sahte 10 bin dolar ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılarda sahte 10 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı