İzmir'de sahte dolar operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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İzmir'de sahte dolar operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
İzmir'de sahte dolar operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir'de sahte 10 bin dolar ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de sahte 10 bin dolar ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılarda sahte 10 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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