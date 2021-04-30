İzmir'de sahte banka evrakıyla 2 kişiyi 3 milyon 540 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı
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İzmir'de sahte banka evrakıyla 2 kişiyi 3 milyon 540 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

İzmir'de sahte banka evrakıyla 2 kişiyi 3 milyon 540 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de sahte banka evrakıyla iş ortağı ve arazi alımı için görüştüğü bir kişinin 3 milyon 540 bin lirasını dolandıran şüpheli ile sahte evrakları hazırlayıp bastıkları suçlamasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı.

İzmir'de sahte banka evrakıyla iş ortağı ve arazi alımı için görüştüğü bir kişinin 3 milyon 540 bin lirasını dolandıran şüpheli ile sahte evrakları hazırlayıp bastıkları suçlamasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı.

Bir bankanın İzmir şubesindeki güvenlik görevlileri, iki kişinin şubeye girerek para bozdurduğu ve daha sonra dışarıda bekleyen başka bir kişiye evrak verdiklerini görerek şüpheli hareketleri nedeniyle polise ihbarda bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ay boyunca şube önünde tedbir aldı.

12 Nisan'da bankaya gelen T.K'nin elindeki evrakla şubede bir süre oyalandıktan sonra dışarıda kendisini bekleyen S.M. ve R.P. ile görüştüğünü gören ekipler, bu kişilerin ifadelerine başvurdu.

S.M'nin (51) ifadesinde Haziran 2019'da bir arazisini 5,5 milyon lira bedelle satmak için ilan verdiğini, T.K'nin kendisine ulaşarak arazi için 6 milyon lira vereceğini ancak bankada bloke halde olan 20 milyon lirasını çekebilmek için mahsup etmek üzere borç istediğini söylediği öğrenildi.

T.K'nin elindeki evrakları inceleyerek ikna olduğunu anlatan S.M, bu kişiye parasını çekebilmesi için değişik tarihlerde toplam 3 milyon lira verdiğini savundu.

İfadesinde T.K'nin iş ortağı olduğunu söyleyen R.P'nin ( 53) de kendisine 540 bin lira borcu olan bu kişinin 5 yıldır bankadan alacağı olduğunu söyleyerek sahte evrakla kendisini dolandırdığını öne sürdüğü öğrenildi.

Yapılan inceleme sonucu evrakların sahte olduğunu belirleyen ekipler, T.K'nin yanı sıra banka şubesinin güvenlik kamerası kayıtlarında birlikte hareket ettikleri görülen ve sahte belge hazırladığı tespit edilen S.E. (41) ile belgeyi çalıştığı matbaada basan Y.A'yı ( 31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık, mühür ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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