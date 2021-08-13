İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı

İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire tutuklandı.

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire tutuklandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan R.K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen hemşire tutuklandı.

Olay

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire R.K.Y. dün hastanede gözaltına alınmış, İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 23:37:23. #1.15#

title