İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı
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İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı

İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı.

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire R.K.Y'nin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi, durumu polise bildirdi.

Hastaneye gelen ekipler, R.K.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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