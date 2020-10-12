İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı; ölü sayısı 15 oldu (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı; ölü sayısı 15 oldu (2)

12.10.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:41
İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı; ölü sayısı 15 oldu (2)

ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTIİzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı.

ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTI

İzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı. Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere götürülen 20 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Caner Cindoruk Yasemin Özilhan
Spor Samatta Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Hatay Milli İzmir Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı; ölü sayısı 15 oldu (2) - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 12:45:13. #1.14#
title