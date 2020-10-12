İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı; ölü sayısı 15 oldu (2)
12.10.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:41
ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTIİzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı.
ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTI
İzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı. Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere götürülen 20 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Davut CAN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN