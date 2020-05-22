İzmir'de sahiller gençlere kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de sahiller gençlere kaldı

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlerin bu haftaki 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı.

İzmir'de sahiller gençlere kaldı
22.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:03

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençlerin bu haftaki 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. İzmir'de sahillere koşan gençler, temiz havanın keyfini çıkartarak gönüllerince eğlendi.

4 Mayıs günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ve 20 yaş altı gençler için, belirli günlerde kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın ardından geçtiğimiz hafta ilk kez sokağa çıkan 15-20 yaş arası gençler, bu hafta da kısıtlamaya verilen iznin keyfini çıkardı.

Bostanlı sahili gençlerle doldu taştı

İzmir'in sahil kesimlerine akın eden gençlerin öncelikli tercihlerinden birisi de Bostanlı oldu. Deniz kenarında temiz hava alan 15-20 yaş arası grup, arkadaşlarıyla buluşup sohbet ederken, bazı gençler de gitar çalıp şarkı söyleyerek 4 saatlik iznin tadını çıkardı. Öte yandan sahil kenarında bazı gençlerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

"20 yaş ve altı gençlerin daha bilinçli olduğunu düşünüyorum"

Kısıtlamaya verilen 4 saatlik izni, arkadaşlarıyla gitar çalıp şarkı söyleyerek geçiren Türk Miman (17) isimli genç, 20 yaş ve altı gençlerin daha bilinçli olduğunu söyledi. Miman, "Hepimiz günlerdir evdeyiz. Bunaldık. Devletimizin 20 yaş ve altı olan bizlere sunmuş olduğu bu izinden dolayı, kafa dağıtmak için arkadaşlarla toplandık. Fazla bir risk altında olmamasına rağmen, 20 yaş ve altı gençlerin daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Daha küçük bir yaş grubuna yasak konsaydı daha uygun olurdu diye düşünüyorum. En azından hepimizin kişisel ihtiyaçları var ve bunları gideremiyoruz" diye konuştu.

Gençler izin saatlerinin uzatılmasını istiyor

Geçtiğimiz hafta sonu, hava sıcaklığının rekor düzeye ulaşmasından ötürü 65 yaş ve üstü kişilere verilen izin saatleri ayrıcalığının kendilerine de tanınmasını isteyen gençlerden Kardelen Baran (16), "Bugün dışarı çıkabildiğimiz için çok mutluyum ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar için izin daha fazla olurken bizimki hala kısa tutuluyor. Zamanla bu da düzeltilir diye umuyorum. Bu da bizim için bir motivasyon oluyor" sözlerine yer verdi.

Serhan Demirci (18) ise "Yaklaşık 40 gündür evdeydik. İlk defa geçen hafta dışarı çıktık. Bu hafta da çıkabildik. Evde durmak psikolojimizi biraz bozdu. Dışarı çıkabilmek, hareket edebilmek iyi oluyor ama keşke 65 yaş ve üstüne sağlanan saat ayrıcalığı bize de tanınsaydı" dedi.

Yağmur Keçeci (17), "Dışarı çıkabildiğimiz için iyi hissediyoruz kendimizi ama saat sıkıntısı var. Tabii bunu bulduğumuza bile dua ediyoruz ancak havalar sıcak. Biraz daha geç saatlerde izin verilebilirdi" diye konuşurken Melisa Tat (17) isimli genç ise, "Açıkçası kendimi iyi hissediyorum. Evin dışında olmak kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor ama süre çok kısıtlı. Havalar da çok sıcak olduğu için biraz etkileniyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İzmir'de sahiller gençlere kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:03:05. #1.15#
title