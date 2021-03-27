İzmir'de sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu

Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
İzmir'de sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş 9 flamingo bulundu.

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı
Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan 40 yaşındaki kadın yakalandı
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan 40 yaşındaki kadın yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş 9 flamingo bulundu.

Bayraklı sahilindeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Çiğli belediyeleri ekiplerine, bölgede ölü flamingoların olduğunu bildirdi.

Alanda araştırma yapan ekipler, telef olmuş 9 flamingoyu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, flamingoların ölüm nedenine ilişkin laboratuvar araştırması yapılacağını belirtti.

Flamingoların kuş gribi nedeniyle telef olma ihtimalinin düşük olduğu, hava akımı kaynaklı ölüm olasılığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Mesut Bakkal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sahilde telef olmuş 9 flamingo bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 23:45:39. #1.14#
title