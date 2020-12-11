İzmir'de sağnak yağmur etkili oldu
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İzmir'de sağnak yağmur etkili oldu

11.12.2020 01:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:04
İzmir'de sağnak yağmur etkili oldu

İzmir'de sağnak yağmur etkili oldu İZMİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süre içinde kentin yollarını suyla dolup taşırdı.

İzmir'de sağnak yağmur etkili oldu
İZMİR'de, akşam saatlerinde  başlayan sağanak yağmur, kısa süre içinde kentin yollarını suyla dolup taşırdı. Kısıtlamadan muaf olanlar zor anlar yaşarken sürücülerin dikkatli araç kullandığı gözlendi. 
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün  üç gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak  uyarısı sonrası beklenen yağmur, saat 19.00 itibariyle İzmir'de başladı. Sağanak yağmur özellikle Konak ve Buca  gibi kent merkezindeki ilçelerde oldukça etkili oldu. Kentteki cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolup taştı. Kısıtmadan muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücülerin dikkatli araç sürdüğü gözlendi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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