İzmir'de sağlıkçılar, ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatılmasını talep etti
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İzmir'de sağlıkçılar, ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatılmasını talep etti

İzmir'de sağlıkçılar, ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatılmasını talep etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Sağlık

İzmir'de sağlık çalışanları, 30 Haziran itibarıyla sona eren ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma hakkının uzatılmasını istedi.

İzmir'de sağlık çalışanları, 30 Haziran itibarıyla sona eren ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma hakkının uzatılmasını istedi.

Türk Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar verilen ücretsiz toplu taşıma ve otopark hizmetlerini, belediyenin gelirlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle iptal ettiğini savundu.

Sağlık çalışanlarının salgınla ilgili mücadelesinin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Atıcı, "Özellikle aşılama ve filyasyon ekipleri sahada, diğer sağlık çalışanları da hastanelerimizde takdir edilecek mücadele vermektedir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıl sonuna kadar sağlık çalışanlarına vermiş olduğu ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetlerinden bir anda ne olduysa vazgeçmesi anlaşılır bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisi tarafından bazı kamu görevlilerinin ulaşım hizmetlerinden indirimli, ücretsiz yararlanmaları doğrultusunda karar alındığını belirten Atıcı, şöyle devam etti:

"Kamusal bir görevi ifa eden sağlık çalışanlarına da ücretsiz olarak bu hizmetlerden faydalanma imkanının verilmesi, zor şartlar dahilinde görev yapan sağlık çalışanları açısından moral ve motivasyon sağlayacaktır. Sosyal belediyecilik anlayışına uymayan bu kararın, sağlık çalışanlarını üzdüğü ortadadır. Her türlü zorlukla mücadele eden sağlık çalışanları, bu zor zamanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm yetkili kurumlardan fedakarlık yapmalarını istiyor."

Atıcı, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cihan Bektaş da Büyükşehir Belediyesince kendilerine "Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkının 31 Mart 2021'e kadar devam etmesi kararı alınmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla sağlık çalışanlarının bu hakları 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştır." yazısının gönderildiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin sonrasında bir yazı daha gönderdiğini bildiren Bektaş, burada "ücretsiz ulaşım ve sosyal tesislerden yararlanma hakkının Haziran 2021 sonu yerine sehven Aralık 2021 sonu olarak belirtildiğinin" yazdığını aktardı.

Bektaş, ücretsiz ulaşımın özellikle çok çalıştıkları salgın döneminde kendilerine moral olduğunu kaydederek, "Bunun 'Yanlışlık yapıldı.' diyerek üzerinin kapatılması bizi üzdü. Biz de Soyer'e yeniden yazı yazdık. 31 Aralık'a kadar uzatılmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise ücretsiz taşıma kararı alma yetkisinin kendilerinde olmadığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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