İzmir'de sağlık çalışanlarının adına hatıra ormanı oluşturuldu
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İzmir'de sağlık çalışanlarının adına hatıra ormanı oluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 81 il de kahraman sağlık çalışanları adına başlatılan "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyası kapsamında İzmir'in Menemen ilçesinde, 620 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

İzmir'de sağlık çalışanlarının adına hatıra ormanı oluşturuldu
14.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:56

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 81 il de kahraman sağlık çalışanları adına başlatılan "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyası kapsamında İzmir'in Menemen ilçesinde, 620 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Menemen Pandemi Hatıra Ormanı olarak isim planlaması yapılan yaklaşık 6 hektarlık alana değişik türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi. 620 adet fidan dikiminin gerçekleştirildiği törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Burası İzmir'deki ilk nokta. Ancak Sağlık İl Müdürlüğümüzden aldığımız rakama göre 62 bin adet sağlık çalışanımız var. 62 bin sağlık çalışanımız için çeşitli yerlerdeki noktalarda oluşturulacak 400 hektarlık alana her biri için ayrı ayrı fidan diktik ve dikmeye de devam ediyoruz. Etiketlerle dikilen fidanlara sağlık çalışanlarımızın isimlerini vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Törene katılım sağlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise yapmış olduğu kısa konuşmasında, sağlık çalışanları adına oluşturulan hatıra ormanlarından son derece mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, önceden hazırlanan çukurlara kendi isimlikleri takılarak dikilen fidanlara can sularını vermenin sevincini yaşayan sağlık çalışanları, oluşturulan hatıra ormanında kendi isimleriyle yaşayacak ağaçlarının olmasından son derece mutlu olduklarını belirtti.

Fidan dikim törenine, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel ile ilçede görev yapan çok sayıda doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelleri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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