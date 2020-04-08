İzmir'de sağlık çalışanlarına özel servis İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odasından gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odasından gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü ile mücadelede en büyük görevi üstlenen ve en riskli çalışma grubunu oluşturan sağlık personelinin isteği üzerine harekete geçti. İzmir Tabip Odası yönetiminin talebini kabul eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı üzerine hareket geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, servis güzergahları için üç yeni hat planlaması yaptı, üç de otobüs tahsis etti. Sağlıkçıların, hem daha kolay ve hızlı ulaşım sağlaması hem de üstlendikleri risk itibariyle vatandaşlardan ayrı seyahat etmesi hedeflendi.

"Sağlık Görevlileri İçindir" yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının binebileceği ifade edilirken, sürücüler ve sağlık personeli arasında WhatsApp bağlantısının da sağlandığı araçlar, her gün 7.30 ve 16.30'da karşılıklı servis yapacak. Servis otobüsleri, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karşıyaka'dan hareket edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA