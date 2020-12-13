İzmir'de sağanak; yol çöktü, kayan bina tahliye edildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme meydana geldi. Yolun yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

İzmir'de dün gece başlayan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki inşaatın temel kazısı, yağmur sularıyla doldu. Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi. Yoldaki çökmeye bağlı olarak da yan tarafta bulunan 3 katlı binada kayma oldu. Tedbir amacıyla bina, tahliye edildi ve mühürlendi. Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI