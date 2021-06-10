İzmir'de sağanak yağmur olumsuzluğu

İZMİR'de etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

İZMİR'de etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İzmir için uyarıda bulunduğu sağanak yağmur, saat 16.00 sıralarında başladı. Kent merkezinde etkili olan sanğak cadde, sokak ve bulvarları suyla doldurdu. Gök gürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan İzmirlilere zor anlar yaşadı. Cadde kenarları su birikintileriyle doldu. Esnaflar işyerlerinin önünü su basmaması için kürek yardımıyla suları çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay