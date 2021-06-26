İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
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İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de sağanak ve fırtına gün içerisinde etkili olurken, birçok ilçede ağaçlar ve direkler devrildi.

İzmir'de sağanak ve fırtına gün içerisinde etkili olurken, birçok ilçede ağaçlar ve direkler devrildi. Karada ve denizde vatandaşlar zor anlar yaşarken, Kemalpaşa ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı, evlerin çatısı uçtu.

İzmir'de gün içerisinde bir anda başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi olmak üzere Aliağa, Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı kısa sürede felç ederken, birçok noktada ağaçlar ve direkler devrildi. Araçların üzerine devrilen ağaçlar nedeniyle maddi hasarlar meydana gelirken, kuvvetli rüzgara plajlarda yakalanan vatandaşlar da, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlar ise şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

CAMİ MİNARESİ FIRTINAYA DAYANAMADI

Etkili olan fırtına ortalığı adata savaş alanına çevirirken, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kuyucak Camisi'nin minaresi kuvvetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Ayrıca, birçok evin çatısı da kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülürken, toz fırtınası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DENİZDE ZOR ANLAR YAŞADILAR

Öte yandan, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'nde sefer düzenleyen arabalı vapurdan bir vatandaşın çekmiş olduğu görüntüde denizde meydana gelen kuvvetli rüzgar ve lodosun etkisi görülürken, bir başka tekneden çekilen görüntülerde ise vatandaşların denizde yaşadığı zor anlar görülüyor.

(İHA)

İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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