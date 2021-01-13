İzmir'de sağanak yağış etkili oldu (2)

YOLLAR SUYLA DOLDU TAŞTI VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI

İzmir'de etkili olan sağnak yağışın ardından caddeler suyla doldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti. Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca'da, logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Bazı vatandaşların evlerini su bastı. Evlere giren sular pompalar yardımıyla tahliye edildi.Belediye ekipleri tıkanan logarları açmak için seferber olurken, trafik polisi ekipleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken, sürücüleri alternaf güzergahlara yönlendirdi.

Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK