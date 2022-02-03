İzmir'de sağanak yağış etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de sağanak yağış beklendiği uyarısının ardından, kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, bazı yollarda göçükler meydana geldi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine, göçük yaşanan yerlerde ekipler tarafından şerit çekilerek önlemi alındı. Sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Sağanak yağışın devam ettiği kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ve polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlara karşı teyakkuz halide çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Meteoroloji, İzmir, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title