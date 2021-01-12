İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
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İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

12.01.2021 22:54 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:58
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden İzmir için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden İzmir için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi. 


İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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