İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

10.12.2020 22:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:07

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde başlayan sağanak yağış sonrası bazı vatandaşlar ile sürücüler yağmura hazırlıksız yakalanırken, kentin en işlek caddeleri adeta göle döndü.

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İZMİR - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde başlayan sağanak yağış sonrası bazı vatandaşlar ile sürücüler yağmura hazırlıksız yakalanırken, kentin en işlek caddeleri adeta göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin en işlek caddeleri adeta göle dönerken, etkili olan sağanak yağışta bazı sürücülerin kontrollü bir şekilde ilerlediği görüldü. Yağmura şemsiyesiz yakalanan bir vatandaş başına poşet geçirirken, bazı vatandaşlar koşar adımlarla yağmurdan kaçtı bazıları ise otobüs duraklarına sığındı.

Arıza yapan araca motosiklet üzerinden destek

Bornova Metrosu yakınlarında arıza yapan bir araca, vatandaşlar tarafından itekleme sureti ile yardım etmek istenilirken, olayı gören bir motosiklet sürüsünün ise otomobile arkadan yanaşıp ve motosikletin üzerinden inmeden ayağıyla destek vermesi ise ilginç görüntülere sahne oldu.

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Manisa'da etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı
Manisa'da etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı
Düzce'de sis etkili oluyor
Düzce'de sis etkili oluyor
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Mehmet Ersoy Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler İlaç Pfizer Başakşehir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sağanak yağış etkili oldu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:09:35. #1.14#
title