İzmir'de sağanak ve dolu etkili oluyor

İzmir'de kent genelinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

İzmir'de kent genelinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış öğle saatlerinde sağanağa dönüştü.

Kısa süreli dolunun da görüldüğü yağışlar nedeniyle Gaziemir ilçesinde bazı su kanallarında taşkın yaşandı.

Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova ilçelerinde yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Aliağa ilçesinde ise yol yapım çalışmasının devam ettiği Şehit Kemal Mahallesi Göktepe Caddesi'nde bir araç, su birikintisinde kaldı.

Trafiğin kontrollü sağlandığı bölgedeki suyun tahliyesi için itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

İtfaiye ekipleri kent genelinde olası su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör