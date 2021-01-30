İzmir'de sağanak ve dolu etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de sağanak ve dolu etkili oluyor

30.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:32
İzmir'de sağanak ve dolu etkili oluyor

İzmir'de kent genelinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

İzmir'de kent genelinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış öğle saatlerinde sağanağa dönüştü.

Kısa süreli dolunun da görüldüğü yağışlar nedeniyle Gaziemir ilçesinde bazı su kanallarında taşkın yaşandı.

Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova ilçelerinde yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Aliağa ilçesinde ise yol yapım çalışmasının devam ettiği Şehit Kemal Mahallesi Göktepe Caddesi'nde bir araç, su birikintisinde kaldı.

Trafiğin kontrollü sağlandığı bölgedeki suyun tahliyesi için itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

İtfaiye ekipleri kent genelinde olası su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sağanak ve dolu etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:35:37. #1.14#
title