İzmir'de sağanak nedeniyle deniz ve nostaljik tramvay seferleri iptal edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan sağanak dolayısıyla deniz ve nostaljik tramvay seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

İzmir Tramvayı (TRAM İZMİR) ve İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ile deniz taşması nedeniyle araba vapuru seferleri dahil tüm deniz ve nostaljik tramvay seferleri geçici olarak iptal edildi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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