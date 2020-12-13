İzmir'de sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı 29 araca zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı 29 araca zarar verdi

13.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:26
İzmir'de sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı 29 araca zarar verdi

İzmir'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöken bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 29 araca zarar verdi.

İzmir'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöken bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 29 araca zarar verdi.

Kent genelinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 686 Sokak Gümüş Sitesi'nin istinat duvarı, Altaylılar Sitesi'nin otoparkında bulunan araçların üzerine çöktü.

Can kaybı veya yaralanmanın olmayışında sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisi olduğu belirtilirken, 29 araç zarar gördü.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede istinat duvarının çökmesi nedeniyle hasar gören araçlar İtfaiye ekipleri ve çekicilerle bulundukları yerden çıkarıldı.

Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinden Ahmet Çağlayan, "Evimizde oturuyorduk, gürültü oldu ve sonra aşağıya indik. İstinat duvarı çökmüş, arabalar altında kaldı. Benim aracım da burada zarar gördü. Karşı sitenin istinat duvarı çöktü. Dolma toprak, yağmur yağınca çökme meydana geldi." dedi.

Aracı ve motosikleti zarar gören Hakan Yalçın da, "Yoğun yağış sonucunda istinat duvarı araçların üzerine düşmüş. Doğal afet olarak geçmesini istiyoruz. İnşallah böyle bir şey olur, birçok vatandaş şu an mağdur durumda. Sonuçları biz de merakla bekliyoruz. Birçok kişi evdeydi, çok şükür kimse yoktu burada. Benim de aracım var ve motorum zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

İlgili Haberler

Sitenin istinat duvarı çöktü 20'ye yakın araçta hasar oluştu
Sitenin istinat duvarı çöktü 20'ye yakın araçta hasar oluştu
İzmir'de sağanak; yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
İzmir'de sağanak; yol çöktü, kayan bina tahliye edildi
Son dakika haber | Taksim Camii duvarına çıktı, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı
Son dakika haber | Taksim Camii duvarına çıktı, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı 29 araca zarar verdi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 21:32:08. #1.15#
title