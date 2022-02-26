İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak

İZMİR genelinde yarın sağanak, Kuzey Ege Denizi'nde ise fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR genelinde yarın sağanak, Kuzey Ege Denizi'nde ise fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Denizciler ve vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi'nde fırtınanın etkili olacağını duyurdu. 6 ila 8 bofor (50-75 km/sa) kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri ayrıca öğleden sonra Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinden başlayacak gök gürültülü sağanağın İzmir il genelinde etkili olacağını açıkladı. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların fırtına ve kuvvetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak

İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ege Denizi, Fırtına, İzmir, Ege, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title