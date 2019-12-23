İzmir'de sağanak Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınlarına neden oldu

23.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:58

İzmir'de, sağanak nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerini su bastı, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu.

Kentte gün boyu etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin ana arterlerindeki sokaklardaki su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

İtfaiye ekipleri Konak ilçesinde Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi'nde suların birikmemesi için vidanjörlerle çalışma yaptı.

Sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok iş yeri su altında kaldı.

Bazı iş yeri sahipleri tıkanan rögarları temizlemeye ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Esnaf Nedim Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi.

İzmir'i yönetenlerin önlem almadığını iddia eden Coşkun, "Kanalizasyonlarda gerekli temizliği yapmıyorlar. Arıyoruz, gelmiyorlar. Yıllardır aynı şeyleri yaşıyoruz. Devamlı kendi olanaklarımızla dükkanlarımızı ve sokağımızı temizliyoruz. Yıllardan bu yana değişen bir şey yok." dedi.

Erkan Akkulak da yaklaşık 35 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını anlatarak, "Çarşımızda her yağmurun ardından biriken su olayını yetkililer bir türlü çözemediler. Artık yetkililerin önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA