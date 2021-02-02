İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

02.02.2021 08:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:33
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR'de, etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, kentin birçok cadde ve sokağında su baskını yaşandı.

İZMİR'de, etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, kentin birçok cadde ve sokağında su baskını yaşandı. Sağanak hayatı felç ederken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin İzmir'de şiddetli sağanak uyarısının ardından, kentte gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk dakikalarında etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı felç etti. Kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle, İzmir'in birçok ilçesindeki cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Öte yandan, iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan yayalar ve trafikteki sürücüler, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması yaptı. Ayrıca ekiplerin evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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