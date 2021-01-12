İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'in Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'in Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Buca ilçesi Gürçeşme bölgesi 3533 Sokak ve çevresinde de şiddetli yağış nedeniyle su taşkını yaşandı.

Karşıyaka ilçesine gidiş yönünde Altınyol'un bazı noktalarında, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde derin su birikintileri oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz