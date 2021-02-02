İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)
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İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)

02.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:56
İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜİzmir'de gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

İzmir'de gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Birçok iş yeri ve ev, sular altında kaldı. Kent genelinde trafik ise durma noktasına geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, suyla dolan cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı, toplu taşım araçlarını kullanamadı. Özel araçlarıyla işe gitmeye çalışanlar ise sel sularında mahsur kaldı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerden Karşıyaka Bostanlı'da ise sel ve taşkın suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Alsancak semtindeki Kordonboyu da sular altında kaldı.

İZMİR


İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)
İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)
İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)
İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)
İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)
İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)
İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)
İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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