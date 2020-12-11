İzmir'de sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de sağanak etkili oldu

11.12.2020 03:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 04:13

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu sürdü.

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu sürdü.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren yağışta, yollarda su birikintileri oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da boş kalırken, kısıtlamadan muaf olan ve yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Sağanakta sürücülerin araçlarını kontrollü şekilde kullandığı gözlemlendi.

Kentin simgelerinde olan tarihi İzmir Saat Kulesi de rengarenk ışıklarıyla yağmurda güzel görseller oluşturdu.

Öte yandan, yağmurun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

İlgili Haberler

İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
- Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu
- Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Caner Cindoruk Sermiyan Midyat İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sağanak etkili oldu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 04:13:37. #1.15#
title