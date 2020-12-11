İzmir'de sağanak etkili oldu
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İzmir'de sağanak etkili oldu

11.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:05
İzmir'de sağanak etkili oldu

İZMİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu.

İZMİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu. Kısıtlamadan muaf olanlar zor anlar yaşarken, sürücülerin ise dikkatli bir şekilde ilerledikleri görüldü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün üç gün boyunca aralıklı ve kuvvetli olarak süreceği tahmininde bulunduğu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından beklenen yağış, saat 19.00 itibariyle İzmir'de başladı. Sağanak özellikle Konak ve Buca gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentteki cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücülerin ise dikkatli bir şekilde ilerledikleri görüldü.


İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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