İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında (2) OLTAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞARAK BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİİzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi.

OLTAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞARAK BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi. Orçun BAŞER/İZMİR,

Kaynak: DHA