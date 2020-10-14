İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı (5)
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İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı (5)

14.10.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:08
İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı (5)

CADDELER YARIM METRE SU DOLDUİzmir'de öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle göle dönen caddeler yarım metre su ile doldu.

CADDELER YARIM METRE SU DOLDU

İzmir'de öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle göle dönen caddeler yarım metre su ile doldu. cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlanan vatandaşlar, düşmemek için direklere tutundu. Bu arada, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, bir kişinin göle dönen caddede yaşadığı zor anlar yer aldı.


İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı (5)
İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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