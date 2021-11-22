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İzmir'de sabah

AA / Halil Fidan - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi Saat Kulesi'nden görüntü Meydandaki güvercinlerin uçuşması ve yem kapması Gazi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan görüntü İZMİR - İzmir'in simgeleri arasında yer alan Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu.

İZMİR (AA) - Tarihi Saat Kulesi'nden görüntü

Meydandaki güvercinlerin uçuşması ve yem kapması

Gazi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan görüntü İZMİR - İzmir'in simgeleri arasında yer alan Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu.

İzmir'de sabah

İzmir'de sabah

İzmir'de sabah

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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