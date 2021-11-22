İzmir'de sabah
AA / Halil Fidan - Haberler | Kültür Sanat
Tarihi Saat Kulesi'nden görüntü Meydandaki güvercinlerin uçuşması ve yem kapması Gazi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan görüntü İZMİR - İzmir'in simgeleri arasında yer alan Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu.
İZMİR (AA) - Tarihi Saat Kulesi'nden görüntü
Meydandaki güvercinlerin uçuşması ve yem kapması
Gazi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan görüntü İZMİR - İzmir'in simgeleri arasında yer alan Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nde sabah saatlerinde uçuşan güvercinler güzel görüntüler oluşturdu.