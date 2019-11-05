İzmir'de rüzgar enerjisi kümelenme faaliyetleri hız kazanıyor

05.11.2019 09:08

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'de rüzgar enerjisi ekipman üretimi konusunda kümelenme faaliyetlerinin hızlanmaya başladığını belirterek, "Bu çalışmaları ileri aşamaya taşımak için ajansımız 3 milyon avro bütçeli bir Avrupa Birliği (AB) projesi yürütecek. Bu projenin çalışmalarının 2020'nin ikinci yarısı itibarıyla başlamasını planlıyoruz." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in rüzgardan elektrik üretiminde ve kanat, kule, jeneratör gibi sektöre özel katma değeri yüksek ekipmanların imalatında Türkiye'de lider şehir haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'de işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin yaklaşık yüzde 20'sinin İzmir'de bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, "Bu santrallerin kurulu güç kapasitesi bin 462 megavata ulaştı. İnşa halindeki ve lisanslı yeni santrallerle kısa vadede bu rakamın bin 700 megavata çıkması bekleniyor." diye konuştu.

Yavuz, Ege Bölgesi'nin Türkiye'de işletmedeki rüzgar santrallerinin yaklaşık yüzde 38'ine de ev sahipliği yaptığını belirterek, bu santrallerin de 2 bin 868 megavat seviyesindeki kurulu gücünün inşa halindeki ve lisanslı yeni santrallerle 3 bin 500 megavatlara ulaşacağını bildirdi.

İzmir'in santrallerde kullanılan ekipmanların ve teknolojilerin üretiminde hızla ilerlediğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"İzmir, Enercon, Siemens Gamesa, General Electric LM Wind Power, TPI Composites, CS Wind gibi dünya çapında faaliyet gösteren firmalar tarafından üretim merkezi olarak belirlendi. Ayrıca Ateş Çelik, Dirinler Döküm, Norm Cıvata ve Tibet Makina gibi çok sayıda yerel firmadan oluşan güçlü bir tedarik zinciri İzmir'de oluşmuş durumda. Tüm bu yatırımların toplam miktarının yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. İzmir'de sadece rüzgar enerjisi ekipmanları sektöründe direkt istihdam edilen kişi sayısı 5 bini geçti ve bu sayı yeni yatırımlarla artacak. Tüm bunları da dikkate aldığımızda, sektörün önemli sayıda ve nitelikli istihdam yarattığını söyleyebiliriz."

"54 projeye yaklaşık 35 milyon lira tahsis edildi"

Yavuz, İZKA'nın İzmir'de temiz enerji teknolojilerinin üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılması için yatırımcılara yönelik farklı hizmet ve destekleri bulunduğunu ve uyguladıkları 2 mali destek programıyla 54 projeye yaklaşık 35 milyon lira tahsis ettiklerini aktardı.

İzmir'de özellikle rüzgar enerjisi ekipman üretimi konusunda kümelenme faaliyetlerinin hızlanmaya başladığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları ileri aşamaya taşımak için ajansımız 3 milyon avro bütçeli bir AB projesi yürütecek. Bu projenin çalışmalarının 2020'nin ikinci yarısı itibarıyla başlamasını planlıyoruz. Proje kapsamında çok daha olgun ve kurumsal bir yenilenebilir enerji kümesinin oluşturulması planlanıyor. Bunun yanında ajansımızın devam eden bir 'akıllı uzmanlaşma' çalışması var. Bu çalışma sonrasında İzmir'in sürdürülebilir kalkınmasına en yüksek düzeyde destek sağlayabilecek diğer başka sektörleri de belirlememiz söz konusu olacak. Daha geniş kitleler tarafından anlaşılabilir olması ve söyleme kolaylığı açısından bizim temiz enerji olarak kullanmayı tercih ettiğimiz yenilenebilir enerjide İzmir, özellikle rüzgar enerjisi ekipman üretimi açısından bir merkez haline geldi. Bu gelişmelerin ilerleyen dönemde güneş enerjisi sektörünü de tetikleyerek benzer olumlu gelişmelerin bu alanda da olmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA