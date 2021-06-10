İzmir'de rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü serbest bırakıldı
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İzmir'de rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü serbest bırakıldı

İzmir'de rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Menderes ilçesinde dün rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, hakimlikçe serbest bırakıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dün rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, hakimlikçe serbest bırakıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının, bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.Ş'nin buradaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Dün gözaltına alınan A.Ş'nin belediye binasındaki odasında arama yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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İzmir'de rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Menderes Belediyesi hukuk işleri müdürü serbest bırakıldı - Haberler
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