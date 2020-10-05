İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın

05.10.2020 08:18 | Son Güncelleme: 05.10.2020 08:22
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin, ruhsatsız maske üretimi yapan bir iş yerine yaptığı baskında, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin, ruhsatsız maske üretimi yapan bir iş yerine yaptığı baskında, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aşık Veysel Mahallesi 5852/1 Sokak'ta bir iş yerinin ruhsatsız maske üretimi yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, söz konusu iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi. Öte yandan, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.Y. (39) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Meral Akşener Melania Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Demet Akbağ Serenay Sarıkaya Melisa Aslı Pamuk
Spor Samatta Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ali Edizer Tuğba Keleş Şevin Alaca Neptün Soyer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 08:22:09. #1.15#
title