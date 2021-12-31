İzmir'de ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 38 kişiye ceza kesildi

MENDERES, İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ruhsatsız kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 38 kişiye 48 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çileme Mahallesi'nde A.K'nin işlettiği ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 38 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Kumar oynayan 38 kişiye 48 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

İşletme sahibi A.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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