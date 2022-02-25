İzmir'de Roma dönemine ait mermer sunak bulundu

BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde, bir evde Roma dönemine ait mermer sunak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Bergama ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Z.D'nin evine operasyon düzenledi.

Söz konusu ikamet ve eklentilerindeki aramada, üzerinde koçbaşı figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.

Bergama Müze Müdürlüğünce incelenen eserin Roma dönemine ait mermer sunak olduğu belirlendi.

Tarihi eser müzeye teslim edildi, şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.