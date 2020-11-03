İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı

03.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:14
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

İlgili Haberler

Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı (2)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı - Kurtarılma anı (3)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı - Kurtarılma anı (3)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı - Kurtarılma anı (4)
Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı - Kurtarılma anı (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Danla Bilic Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Babel Samatta Tamer Tuna Adem Ljajic Eddie Newton
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 10:19:28. #1.15#
title