İzmir'de restoran ve kafeler yarına hazır
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İzmir'de restoran ve kafeler yarına hazır

İzmir'de korona virüs (Covid-19) salgını döneminde geçici süreyle kapatılan kafe ve restoranlarda, 1 Haziran için genelgeye göre hazırlıklar tamamlanırken, işletmelerde tadilat, bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirildi.

İzmir'de restoran ve kafeler yarına hazır
31.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:00

İzmir'de korona virüs (Covid-19) salgını döneminde geçici süreyle kapatılan kafe ve restoranlarda, 1 Haziran için genelgeye göre hazırlıklar tamamlanırken, işletmelerde tadilat, bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs salgını nedeniyle restoran, kafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran itibarıyla son verileceğini açıklamasının ardından İzmir'de de işletmeler genelgeye göre hazırlıklarını tamamladı. Uzun süredir hizmet verilemeyen ve yarın açılacak olan işletmelerde, gerekli çalışmalar tamamlandı. Dezenfekte çalışmalarını yapan işletmeler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak masa düzenini de yeniden yaptı.

İzmir'in en hareketli semtlerinden Alsancak'ta kafe işleten Adem Budak, salgından herkes kadar etkilendiklerini ifade ederek, "Bugün gerekli temizlik ve hazırlığımızı yapıyoruz. Genelgeyle işletmemizi saat 22.00'de kapatmamız gerektiği belirtildi. Bu saat kısıtlamasında da bir iyileştirme yapılacağına inanıyoruz. Genelgeye göre işletmemizi hazırlıyoruz. Masalarımızı 1,5 metre arayla yerleştireceğiz. Servisler de sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yapılacak" dedi.

"Masa mesafelerini genelgeye uygun hazırladık"

Salgın sürecinde bir süredir paket servis ile evlere ve iş yerlerine hizmet verdiklerini aktaran Atilla Çağlar ise, "1 Haziran'dan itibaren de genelgeye uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağız. Masa mesafelerini genelgeye uygun hazırladık. Hijyene her zamankinden daha çok önem veriyoruz. Servis yaparken maske ve eldivenlerimizle hizmet vereceğiz. Sipariş alırken de sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde davranacağız. Genelgeye göre hazırlıklarımızı yaptık yarın müşterilerimize hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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